Туринці нахабно змусили свого капітана змінити клуб. Ювентус вирішив, що Бонуччі не виправдовує інвестицій, і просто відсторонив гравця від занять з командою. Його переконували завершити кар'єру. Це б заощадило "б'янконері" чималу суму.

Чемпіон Європи отримав сенсаційний варіант продовження кар'єри

Підписати чинного чемпіона Європи намагалися Лаціо і Дженоа. Однак Лео їм відмовив. За інформацією Джанлуки Ді Марціо, Бонуччі вирішив перейти в Уніон Берлін, з яким підпише контракт на один сезон. Це буде трансфер на правах вільного агента. Ба більше, Ювентус продовжить виплачувати частину зарплати 36-річного гравця. Йдеться про суму в 3,5 млн євро.

До слова, Лео провів у складі "Старої синьйори" 500 матчів, в яких забив 37 голів та оформив 10 результативних передач. Разом з Ювентусом Бонуччі вісім разів ставав чемпіоном Італії, завоював 4 Кубки Італії та здобув 5 Суперкубків.

Наполі погрожують з Мілана, камбек Маліновського, лихоманка Юве, Моур йде ва-банк: експрес-анонс Серії А для всіх команд