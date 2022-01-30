Лондонці незабаром підпишуть Родріго Бентанкура і Деяна Кулусевскі, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Уругваєць оформить усі документи в розташуванні збірної. Трансфер 24-річного Бентанкура обійдеться Тоттенхему у 19 млн євро+6 млн бонусами. Кулусевскі вже вилетів у Англію і сам підтвердив перехід. Тоттенхем орендує 21-річного шведа за 5 млн євро з обов'язковим викупом за 35 млн у разі виходу до ЛЧ.

Продаж цих гравців дозволить Ювентусу відбити значну частину 75-мільйонного трансферу Влаховіча. Туринці вже подбали і про заміну Бентанкуру. Незабаром приїде центрхав Деніс Закарія, якого вдалося купити у Гладбаха всього за 5 млн євро, оскільки влітку швейцарець ставав вільним агентом.

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