Опорний півзахисник Роландо Мандрагора продовжить виступи у Серії А, але вже не в Турині.

25-річний італієць став гравцем Фіорентини, інформує сайт Ювентуса. Про деталі контракту "фіалки" не повідомляють.

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Відомо лише, що "Стара синьйора" отримає за Мандрагору, який провів за першу команду лише 4 хвилини, 8,2 млн євро протягом трьох найближчих сезонів. Ще 1 мільйон може заробити у якості бонусів за досягнення Роландо окремих цілей.

Зауважимо, опорний півзахисник приєднався до Юве в 2016-му із Дженоа. Після цього грав в орендах у Кротоне, Удінезе й Торіно. У минулому сезоні за "буйволів" Роландо Мандрагора провів 23 поєдинки (гол і два асисти).

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