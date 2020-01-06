Ювентус продасть Хан Кван Сона в Катар, викупивши його у Кальярі, – ЗМІ

Гравець туринського Ювентуса Хан Кван Сон, який вже кілька років намагається підкорити Серію А, може змінити команду і чемпіонат.

Нападник однієї з найзакритіших країн світу – північнокорейський форвард Хан Кван Сон – близький до переходу в Аль-Духайль, стверджує журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

Ювентус орендував гравця з Північної Кореї

21-річний гравець Ювентуса, права на якого належать Кальярі, вже встиг пройти медогляд і найближчим часом стане одноклубником екс-гравця туринської команди Маріо Манджукіча, який нещодавно поповнив ряди катарського клубу. Очікується, що Ювентус найближчим часом викупить корейця у "острів’ян" і одразу ж продасть в Аль-Духайль.

Нагадаємо, Хан Кван Сон виступає в Італії з 2017 року. Він став першим гравцем з Північної Кореї, який забив у Серії А. За першу команду Ювентуса він не провів жодного матчу.

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