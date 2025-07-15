Ювентус призначив нового технічного директора
Новим технічним директором Ювентуса став Франсуа Модесто.
Ювентус на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Франсуа Модесто новим технічним директором. Раніше він працював на аналогічній посаді в Монці.
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47-річний француз покинув колишній клуб в січні 2025-го, після чого був без роботи. До Монци Модесто працював на аналогічній посаді в Ноттінгем Форест, а до цього був головою скаутингу і спортивним директором Олімпіакоса.
"Модесто буде відігравати ключову роль у координації технічної зони (аналіз матчів, медичний відділ, відділ результативності та психології), а також штабу Ігоря Тудора, допомагаючи зміцнювати спортивну ідентичність клубу", – зазначив генеральний менеджер Юве Дам'єн Комоллі.
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