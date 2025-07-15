Ювентус на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Франсуа Модесто новим технічним директором. Раніше він працював на аналогічній посаді в Монці.

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47-річний француз покинув колишній клуб в січні 2025-го, після чого був без роботи. До Монци Модесто працював на аналогічній посаді в Ноттінгем Форест, а до цього був головою скаутингу і спортивним директором Олімпіакоса.

"Модесто буде відігравати ключову роль у координації технічної зони (аналіз матчів, медичний відділ, відділ результативності та психології), а також штабу Ігоря Тудора, допомагаючи зміцнювати спортивну ідентичність клубу", – зазначив генеральний менеджер Юве Дам'єн Комоллі.

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