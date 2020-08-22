Ювентус привітав Севілью з перемогою над Інтером у фіналі Ліги Європи

Ювентус слідом за іншими клубами відреагував на тріумф Севільї.

Туринці привітали іспанську Севілью з черговим тріумфом у Лізі Європи, опублікувавши відповідний пост у своєму Твіттері.

Севілья – Інтер – 3:2 – відео голів та огляд матчу

До слова, Інтер у цьому фіналі очолював колишній гравець та екс-тренер туринців Антоніо Конте. Він грав за Ювентус у 1991-2004 роках, а очолював команду з 2011 по 2014.

Зазначимо, що Ювентус вилетів з Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу від французького Ліона. Нагадаємо, Севілья вшосте завоювала титул Ліги Європи, перемігши у фінальному поєдинку Інтер з рахунком 3:2.

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