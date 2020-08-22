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ОЛІМПІК - ДИНАМО СЕВІЛЬЯ - ІНТЕР ШАХТАР - КОЛОС ТРАНСФЕРИ

Ювентус привітав Севілью з перемогою над Інтером у фіналі Ліги Європи

06:30 - Читать на русском
Ювентус привітав Севілью з перемогою над Інтером у фіналі Ліги Європи
Серхіо Регілон плаче від щастя / Твіттер Ліги Європи

Ювентус слідом за іншими клубами відреагував на тріумф Севільї.

12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
74’ Дієго Карлос
 
Ромелу Лукаку 5’
Дієго Годін 36’
5’ Ромелу Лукаку
12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
36’ Дієго Годін
74’ Дієго Карлос

Туринці привітали іспанську Севілью з черговим тріумфом у Лізі Європи, опублікувавши відповідний пост у своєму Твіттері.

Севілья – Інтер – 3:2 – відео голів та огляд матчу

До слова, Інтер у цьому фіналі очолював колишній гравець та екс-тренер туринців Антоніо Конте. Він грав за Ювентус у 1991-2004 роках, а очолював команду з 2011 по 2014.

Зазначимо, що Ювентус вилетів з Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу від французького Ліона. Нагадаємо, Севілья вшосте завоювала титул Ліги Європи, перемігши у фінальному поєдинку Інтер з рахунком 3:2.

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Теги
Ювентус Ювентус Севілья Севілья Ліга Європи Антоніо Антоніо Конте Севілья - Інтер
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