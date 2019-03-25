Ювентус привідкрив трансферний шорт-лист із 6-ти гравців, – Tuttosport

Маттейс Де Лігт та Рафаель Варан / Фотоколаж Goal.com

В туринському Ювентусі планується серйозна кадрова перебудова.

Керівництво Ювентуса склало список бажаних цілей на найближче трансферне вікно, повідомляє Tuttosport.

Роналду хоче переманити Наваса в Ювентус

В шорт-лист "Старої Синьйори" увійшли: Маттейс Де Лігт (Аякс), Рубен Діаш (Бенфіка), Стефан Савіч (Атлетіко), Костас Манолас (Рома), Крістіан Ромеро (Дженоа) і Рафаель Варан (Реал).

Пріоритетними цілями італійського гранда є саме центральні захисники Аякса та Реала.

В поточному сезоні Ювентус є беззаперечним лідером Серії А, також команда вийшла в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, де зустрінеться з Аяксом.

Жіноча команда Ювентуса в першому матчі на Альянц Стедіум зібрала 39 тисяч глядачів – яскравий перфоманс трибун