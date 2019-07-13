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Ювентус припинив змагатись за Погба

11:13 97 Читать на русском
Ювентус припинив змагатись за Погба
Поль Погба / Фото PA

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба не повернеться в Ювентус цього літа.

В таборі Ювентуса вирішили викреслити Поля Погба зі списку потенційних трансферів клубу, повідомляє Daily Mail.

Реал приготував космічну суму за Погба – клуб очікує на перший крок від француза

За інформацією видання, віце-президент туринців Павел Недвед проінформував Міно Райолу, який представляє інтереси француза, що клуб поки не зацікавлений в послугах Поля. Функціонер аргументував це рішення підписанням Аарона Ремзі та Адріена Рабйо, які грають на схожій позиції, що Погба.

Єдиним реальним претендентом на трансфер лідера МЮ залишається мадридський Реал.

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

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Теги
Ювентус Ювентус Італія Павел Недвед Трансфери Ювентуса Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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