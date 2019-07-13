Ювентус припинив змагатись за Погба

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба не повернеться в Ювентус цього літа.

В таборі Ювентуса вирішили викреслити Поля Погба зі списку потенційних трансферів клубу, повідомляє Daily Mail.

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За інформацією видання, віце-президент туринців Павел Недвед проінформував Міно Райолу, який представляє інтереси француза, що клуб поки не зацікавлений в послугах Поля. Функціонер аргументував це рішення підписанням Аарона Ремзі та Адріена Рабйо, які грають на схожій позиції, що Погба.

Єдиним реальним претендентом на трансфер лідера МЮ залишається мадридський Реал.

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