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Ювентус приготував для Дибали новий контракт зі значним збільшенням зарплати

19:28 507 Читать на русском
Ювентус приготував для Дибали новий контракт зі значним збільшенням зарплати
Пауло Дибала / фото із соцмереж

Ювентус має намір продовжити контракт з аргентинським нападником Пауло Дибалою.

У найближчі тижні туринський клуб почне переговори з представниками форварда, повідомляє Goal.com.

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У літнє трансферне вікно Юве був готовий відпустити Дибалу, проте сам форвард відмовився покидати "Стару синьйору". Поступово 25-річний нападник став гравцем основної обойми Мауріціо Саррі. Тепер менеджмент чемпіонів Італії готується запропонувати аргентинському нападнику контракт до 2024 року.

Чинна угода Дибали розрахована до літа 2022 року, він заробляє 7 мільйонів євро за сезон. За умовами нового контракту його зарплата зросте до 10 мільйонів на рік.

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