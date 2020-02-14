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Ювентус придумав хитрий план, щоб здійснити трансфер Ікарді

14 лютого 23:11 1018 Читать на русском
Ювентус придумав хитрий план, щоб здійснити трансфер Ікарді
Мауро Ікарді / фото із соцмереж

Туринський Ювентус майбутнім літом має намір підсилити лінію атаки нападником міланського Інтера Мауро Ікарді.

Аргентинець Мауро Ікарді, який зараз виступає на правах оренди за ПСЖ, може повернутися в Італію, повідомляє Sport Mediaset.

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ПСЖ має право викупити Мауро Ікарді після закінчення нинішнього сезону, заплативши Інтеру 70 млн євро, але поки керівництво французького клубу не прийняло остаточного рішення.

Якщо парижани відмовляться від трансферу, боси Ювентуса спробують переконати їх викупити аргентинця, щоб потім обміняти на півзахисника Міралема П'яніча. Якщо план туринців спрацює, вони не будуть вести переговори з Інтером, який не зацікавлений у підсиленні прямого конкурента.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Мауро Ікарді в 27 матчах за ПСЖ у всіх турнірах забив 18 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

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Теги
Ювентус Ювентус Італія ПСЖ ПСЖ Трансфери Інтер Інтер Мауро Ікарді Мауро Ікарді
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