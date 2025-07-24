Ювентус придбав захисника за 12 млн євро – він провів у своєму клубі 17 років
21:38 - Читати іншою мовою
Правий захисник Жоау Маріу перейшов з Порту в Ювентус.
Ювентус на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з Жоау Маріу – до літа 2030 року. Як інформує офіційний сайт Порту, туринський клуб заплатив "драконам" 12 млн євро. Також Порту зможе розраховувати на 10% від майбутнього перепродажу гравця.
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У зворотному напрямку перейшов Альберту Кошта. Він обійшовся Порту в 15 млн євро + 1 млн євро у вигляді бонусів.
Жоау Маріу провів у структурі Порту 17 років. Він виграв з клубом два чемпіонати Португалії, чотири Кубки країни, три Суперкубки і один Кубок ліги.
У Ювентусі Жоау Маріу гратиме під 25-м номером.
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