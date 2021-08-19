Ювентус визначився і з додатковим комплектом екіпірування на сезон 2021/22.

Ювентус у співпраці з Adidas розробив новий комплект третьої форми команди на сезон 2021/22 у своєму Instagram.

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Форма виконана здебільшого у жовтому кольорі, а на грудях розміщена фігура у синьо-білих кольорах. Відзначимо, що головним обличчям відеоролику став Вестон Маккені – нещодавно поширились чутки щодо його можливого відходу з Турину.

До слова, Ювентус розпочне новий сезон Серії А матчем проти Удінезе. Матч запланований на 22 серпня, початок зустрічі о 19:30.

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