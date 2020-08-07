Ювентус презентував нову виїзну форму

Гостьовий комплект форми Юве виконаний у темно-синьому кольорі. На відміну від основної форми, резервний варіант має білі смужки лише на рукавах та плечах, а не всій футболці. Технічним спонсором клубу залишається компанія Adidas.

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Ціна нової форми в офіційному інтернет-магазині клубу стартує від 90 євро.

Зауважимо, вже сьогодні, 7 серпня, "Стара синьйора" проведе поєдинок 1/8 фіналу ЛЧ проти Ліона. Початок гри – о 22:00 за Києвом.

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