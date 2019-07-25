Ювентус презентував незвичну форму з яскравими елементами на футболці

Чемпіони Італії показали гостьовий комплект на сезон 2019/20.
Туринці в офіційному твіттері опублікували відео презентації нового екіпірування.
Ліверпуль презентував третю форму – з кольорами принципового суперника
Основним кольором форми став білий, що стало певною несподіванкою. Ювентус зазвичай не використовував такий відтінок, оскільки він присутній в їхньому основному комплекті. Також футболку прикрасили елементи яскравого червоного кольору на рукавах та емблемах клубу і спонсорів.
Челсі презентував нову гостьову форму, на якій помітили прапор Росії
Технічним партнером "бьянконері" залишається компанія Adidas.