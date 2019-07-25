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Ювентус презентував незвичну форму з яскравими елементами на футболці

14:10 870 Читать на русском
Ювентус презентував незвичну форму з яскравими елементами на футболці
Ювентус / Reuters

Чемпіони Італії показали гостьовий комплект на сезон 2019/20.

Туринці в офіційному твіттері опублікували відео презентації нового екіпірування.

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Основним кольором форми став білий, що стало певною несподіванкою. Ювентус зазвичай не використовував такий відтінок, оскільки він присутній в їхньому основному комплекті. Також футболку прикрасили елементи яскравого червоного кольору на рукавах та емблемах клубу і спонсорів.

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Технічним партнером "бьянконері" залишається компанія Adidas.

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Італія Відеоновини Футбольна форма Ювентус Ювентус
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