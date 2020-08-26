Ювентус презентував несподіваний комплект форми на новий сезон

"Стара синьйора" показала ще один комплект екіпірування, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Головною барвою третьої форми є помаранчева. Це сталося вперше в історії. Другим використаним кольором став чорний. У цій барві виконані, зокрема, комірці та край рукавів, а також хаотичні малюнки по всій футболці.

"Ми хотіли створити третій комплект, що відсилав би до світу мистецтва. Ми хотіли показати, як він може поєднуватися зі світом дизайну", – йдеться у заяві технічного спонсора туринців з німецької компанії Adidas.

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