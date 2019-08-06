toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
БРЮГГЕ - ДИНАМО ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ювентус презентував гламурний комплект форми на сезон 2019/20

21:40 137 Читать на русском
Ювентус презентував гламурний комплект форми на сезон 2019/20
Ювентус презентував гламурний комплект форми на сезон 2019/20 / ФК Ювентус

Туринський Ювентус визначився із третім варіантом ігрової форми в новому сезоні.

"Стара синьйора" опублікували світлини в новому екіпіруванні в офіційному твіттері клубу.

Ювентус презентував незвичну форму з яскравими елементами на футболці

Форма виконана в блакитних барвах: футболка, шорти та гетри. Окрім того, комплект повністю виготовлений із переробленого поліестеру. Підготував цей варіант амуніції німецький виробник Adidas.

До слова, цей комплект форми буде третім варіантом у сезоні 2019/20. Основною буде біло-чорна форма, але без традиційних вертикальних смуг.

blog_ava
Мілевський: Ми приїжджали на тренування Динамо після дискотеки і возили там усіх, вони були просто трупами
12:08
7217
Теги
Ювентус Ювентус Італія Футбольна форма
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
8
хв
Краснодар
20:00
Порту
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук