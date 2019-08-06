Ювентус презентував гламурний комплект форми на сезон 2019/20

Туринський Ювентус визначився із третім варіантом ігрової форми в новому сезоні.
"Стара синьйора" опублікували світлини в новому екіпіруванні в офіційному твіттері клубу.
Ювентус презентував незвичну форму з яскравими елементами на футболці
Форма виконана в блакитних барвах: футболка, шорти та гетри. Окрім того, комплект повністю виготовлений із переробленого поліестеру. Підготував цей варіант амуніції німецький виробник Adidas.
До слова, цей комплект форми буде третім варіантом у сезоні 2019/20. Основною буде біло-чорна форма, але без традиційних вертикальних смуг.