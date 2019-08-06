Ювентус презентував гламурний комплект форми на сезон 2019/20

Туринський Ювентус визначився із третім варіантом ігрової форми в новому сезоні.

"Стара синьйора" опублікували світлини в новому екіпіруванні в офіційному твіттері клубу.

Ювентус презентував незвичну форму з яскравими елементами на футболці

Форма виконана в блакитних барвах: футболка, шорти та гетри. Окрім того, комплект повністю виготовлений із переробленого поліестеру. Підготував цей варіант амуніції німецький виробник Adidas.

До слова, цей комплект форми буде третім варіантом у сезоні 2019/20. Основною буде біло-чорна форма, але без традиційних вертикальних смуг.

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Il nostro nuovo @adidasfootball 3rd kit 19/20 è disponibile ora ️ https://t.co/4tbQUNSC5d pic.twitter.com/GstlUrok2R — JuventusFC (@juventusfc) August 6, 2019