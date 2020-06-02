Ювентус претендує на Тюрама-молодшого – зірковий батько провів у Турині 6 років

Форвард Борусії М Маркус Тюрам користується чималим попитом на ринку.

Ювентус приєднався до боротьби за 22-річного француза, інформує Le 10 Sport.

Ювентус запланував зірковий обмін із Челсі

Тюрам став справжнім відкриттям поточного сезону, оформивши 10 голів та 7 асистів у 29 матчах Бундесліги. На зірку Борусії М претендують Ліверпуль та Фіорентина, однак найспритнішим може виявитися Ювентус. Туринців не лякає ціна близько 25 млн євро за гравця з величезним потенціалом.

Додамо, що у складі Ювентуса виступав і Тюрам-старший. Чемпіон світу-1998 Ліліан Тюрам провів у Турині шість років (2001-2006) та завоював два Скудетто.

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