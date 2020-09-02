Артур Мело виступатиме за Ювентус під 5 номером, інформує офіційний Твіттер туринців. Бразилець вже представлений загалу та встиг прокоментувати свій трансфер.

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"Це дуже важливий день для мене і моєї сім'ї – я хочу всім подякувати. Дякую менеджерам Ювентуса, які мене прийняли якнайкраще. Я дуже щасливий бути тут, це справжній привілей. У мене буде можливість грати з великими гравцями у чудовій команді. Гра з Кріштіану Роналду – це втілення моєї мрії. Я сповнений ентузіазму.

Ювентус зосередився на мені, для мене велика честь, і я постараюся виконати всі взяті на себе зобов'язання. Італійський футбол складний, його велич відома у всьому світі. Цей сезон буде складним, з безліччю битв до останнього. Ювентус – надзвичайна команда і нам вже не терпиться розпочати. Ліга чемпіонів? Безумовно, це частина надзвичайно амбітного проекту. Це був би важливий титул, і ми всі будемо працювати разом, щоб виграти цей трофей", – сказав Артур на першій прес-конференції.

Нагадаємо, за Барселону Артур Мело виступав з 2018 року. У минулому сезоні він провів 28 матчів за каталонців у всіх турнірах, забивши 4 м'ячі та віддавши 4 асисти. У кампанії 2020/21 він захищатиме кольори туринського Ювентуса.

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