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Ювентус представив новий контракт з Adidas захоплюючим відео – клуб отримає космічну суму

21:10 338 Читать на русском
Ювентус представив новий контракт з Adidas захоплюючим відео – клуб отримає космічну суму
Ювентус продовжив контракт з Adidas / Фото ФК Ювентус

Ювентус та бренд Adidas вирішили підписати договір про довгострокову співпрацю.

Ювентус підписав новий контракт з Adidas, який розрахований до 30 червня 2027 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

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За новим контрактом туринський клуб отримає 408 млн євро. Окрім цього, в угоді передбачені додаткові виплати при збільшенні продажів товарів за спортивні результати.

Нагадаємо, в поточному сезоні Серії А після 16-ти турів Ювентус одноосібно очолює турнірну таблицю, відірвавшись від найближчого переслідувача на 8 очок.

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