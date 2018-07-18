Ювентус представив форму з унікального матеріалу

Туринський Ювентус представив третій комплект форми з переробленого океанського пластика.

"Стара синьйора" представила новий комлект форми, який виготовлений з переробленого пластика, що дістали з океану, повідомляє офіційний сайт Ювентуса.

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Основний матеріал форми – 100 % перероблений поліестер.

Пошиттям займалась компанія Parley for the Oceans, яка спеціалізується на зборі пластикового сміття в морях та океанах. Сміття проходить переробку і з нього виготовляють одяг.

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