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Ювентус представив форму з унікального матеріалу

12:52 982 Читать на русском
Ювентус представив форму з унікального матеріалу
Ювентус представив нову форму / фото: ФК Ювентус

Туринський Ювентус представив третій комплект форми з переробленого океанського пластика.

"Стара синьйора" представила новий комлект форми, який виготовлений з переробленого пластика, що дістали з океану, повідомляє офіційний сайт Ювентуса.

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Основний матеріал форми – 100 % перероблений поліестер.

Пошиттям займалась компанія Parley for the Oceans, яка спеціалізується на зборі пластикового сміття в морях та океанах. Сміття проходить переробку і з нього виготовляють одяг.

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Теги
Ювентус Ювентус Італія Футбольна форма
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