toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ШАХТАР ХЕТАФЕ - РЕАЛ МАДРИД

Ювентус позмагається з Реалом за Фекіра

09:25 193 Читать на русском
Ювентус позмагається з Реалом за Фекіра
Набіль Фекір / Фото ФК Ліон

Лідер французького Ліона Набіль Фекір може перебратись в чемпіонат Італії.

Керівництво Ювентуса зацікавлене в підписанні Набіля Фекіра, повідомляє L’Equipe.

Фекір прагне покинути Ліон

За інформацією видання, 25-річний гравець вже домовився з Ліоном про зміну команди влітку, тому гравець вже обирає варіанти для продовження кар'єри.

В послугах Набіля також зацікавлені Реал та Челсі.

В поточному сезоні Ліги 1 Фекір провів 26 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та 5-ма асистами.

"Покоління емоджі": 10 молодих футболістів, які наступають на Європу – неочікувані імена серед зірочок за 100 млн євро

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Італії Набіль Фекір Набіль Фекір Ювентус Ювентус Ліон Ліон Італія Трансфери Трансфери Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
13
хв
Ліверпуль
22:00
Хаддерсфілд
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук