Ювентус позмагається з Реалом за Фекіра

Лідер французького Ліона Набіль Фекір може перебратись в чемпіонат Італії.

Керівництво Ювентуса зацікавлене в підписанні Набіля Фекіра, повідомляє L’Equipe.

Фекір прагне покинути Ліон

За інформацією видання, 25-річний гравець вже домовився з Ліоном про зміну команди влітку, тому гравець вже обирає варіанти для продовження кар'єри.

В послугах Набіля також зацікавлені Реал та Челсі.

В поточному сезоні Ліги 1 Фекір провів 26 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та 5-ма асистами.

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