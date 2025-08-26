Артур Мело виконав свою обіцянку і повернувся до рідного Греміо через 2607 днів, інформує офіційний сайт туринського клубу. Угода укладена на правах оренди. Другу частину минулого сезону бразилець провів в оренді в Жироні.

У Порту-Алегрі Артура зустріли близько 50 уболівальників: вони співали пісні на його честь. У Греміо Мело возз'єднається з Брейтвейтом. Вони разом грали за Барселону в сезоні 2019/20.

У 2018 році Греміо продав Артура в Барселону за 30 млн євро, що стало найбільшим трансфером в історії клубу. Пізніше каталонський клуб обміняв бразильця з Ювентусом на Міралема П'яніча. Однак у Турині Мело так і не заграв.

Його контракт з Ювентусом діє до літа 2027 року.

