У вівторок, 9 липня, Кін став гравцем Фіорентини. Як інформує офіційний сайт клубу, "фіалки" остаточно придбали права на форварда, підписавши з ним контракт на 5 років. Згідно Viola News, річна зарплата Кіна складе близько 2,2 млн євро.

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За інформацією офіційного сайту Ювентуса, туринський клуб отримає за італійця івуарійського походження 13 млн євро. Ще 5 млн євро можуть бути виплачені у вигляді бонусів. За словами головного тренера Фіорентини Раффаеле Палладіно, Мойзе відіграватиме центральну роль у його проєкті. Починаючи з нового сезону "фіалки" мають намір грати за схемою 3-4-3 або 3-4-2-1.

Раніше Кін по-різному вимовляв своє прізвище: "Кін" та "Кен". В Італії з цього приводу точаться дискусії, сумнівів не викликає лише правильний варіант написання – Kean.