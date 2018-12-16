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Ювентус повторив найкращий старт в історії топ-5 ліг Європи

06:00 1 Читать на русском
Ювентус повторив найкращий старт в історії топ-5 ліг Європи
Торіно – Ювентус / твіттер Ювентуса

Перемога над Торіно в 16-му турі італійської Серії А дозволила туринському Ювентусу повторити унікальне досягнення провідних європейських чемпіонатів.

Ювентус здобув 15 перемог у перших 16-ти турах першості та повторив найкращий старт для топ-5 європейських ліг. Про це повідомляє Gracenote Live.

Торіно – Ювентус – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Раніше ідентичні цифри демонстрували лондонський Тоттенхем (сезон 1960/61), іспанська Барселона (2012/13) та англійський Манчестер Сіті (2017/18). В усіх попередніх випадках команди здобували чемпіонський титул.

Відзначимо, що перемога над Торіно стала сьомою поспіль у рамках Серії А для підопічних Массіміліано Аллегрі.

Теги
Італія
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