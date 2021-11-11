К'єлліні має запалення лівого ахіллового сухожилля – капітан туринців зазнав пошкодження у розташуванні збірної Італії, повідомляє офіційний сайт Ювентуса.

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Терміни відновлення центрбека невідомі, але за його станом будуть стежити щоденно. Мойзе Кін вже повернувся до занять в основній групі та може зіграти проти Лаціо 20 листопада. Маттія Де Шільйо продовжує реабілітацію від пошкодження стегна. Очікується, що захисник повернеться до заявки команди на матч проти Челсі в Лізі чемпіонів (23 листопада) або на гру з Аталантою у Серії А (28 листопада).

Додамо, що Ювентус демонструє досить невдалі результати у чемпіонаті Італії – 8 місце та 18 набраних очок після 12 турів. У ЛЧ "б'янконері" оформили путівку в плей-офф, набравши 12 пунктів після 4 турів.

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