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Ювентус повідомив агентам Дибали, що готовий продати його

00:20 85 Читать на русском
Ювентус повідомив агентам Дибали, що готовий продати його
Пауло Дибала / Getty Images

Туринський Ювентус готовий відпустити хавбека Пауло Дибалу.

Боси туринського Ювентуса мали розмову з представниками аргентинського нападника Пауло Дибали, повідомляє goal.com.

Ювентус запропонує Манчестер Юнайтед обмін зірковими форвардами, – Sky Sports

Керівництво "старої синьйори" повідомило, що готове продати зіркового футболіста, яким цікавляться Манчестер Юнайтед та Тоттенхем.

Раніше повідомлялось, що "зебри" прагнуть перехопити в Інтера нападника Ромелу Лукаку в обмін саме на Дибалу.

Пауло Дибала – аргентинський діамант, якому слід залишити Ювентус

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Теги
Трансфери Італія Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Італії Пауло Дибала Пауло Дибала Ювентус Ювентус
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