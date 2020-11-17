Ювентус повернув двох зірок з лазарету – попереду матч проти Динамо
21:04 - Читать на русском
Наставник туринців Андреа Пірло отримав хороші новини від медперсоналу Юве.
Захисники Ювентуса Алекс Сандро та Маттейс Де Лігт залікували свої пошкодження та повернулись у загальну групу туринців, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Найближчий матч у "Старо Синьйори" запланований на 21 листопада проти Кальярі. Після 7-ми турів Серії А підопічні Пірло розташувались на 5-й сходинці.
Нагадаємо, Ювентус змагається з Динамо у груповому етапі Ліги чемпіонів, наступний матч між суперниками відбудеться 2 грудня, у першому поєдинку італійці здолали киян (2:0).
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