Кріштіану Роналду та Маттейс Де Лігт / Фото ФК Ювентус

Захисники Ювентуса Алекс Сандро та Маттейс Де Лігт залікували свої пошкодження та повернулись у загальну групу туринців, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Найближчий матч у "Старо Синьйори" запланований на 21 листопада проти Кальярі. Після 7-ми турів Серії А підопічні Пірло розташувались на 5-й сходинці.

Нагадаємо, Ювентус змагається з Динамо у груповому етапі Ліги чемпіонів, наступний матч між суперниками відбудеться 2 грудня, у першому поєдинку італійці здолали киян (2:0).

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