Ювентус – Порту: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
В рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ювентус приймає Порту. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Ювентус – Порту розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24". Перший поєдинок у Португалії завершився перемогою "драконів" з рахунком 2:1.
Ювентус – Порту: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Стартові склади
Ювентус: Щенсни – Куадрадо, Бонуччі, Деміраль, Алекс Сандро – К'єза, Артур, Рабйо, Ремзі – Мората, Роналду.
Порту: Марчесін – Манафа, Мбемба, Пепе, Санусі – Урібе, Олівейра, Корона, Отавіо – Марега, Таремі.
"Жалюгідність і сюрреалізм". У Португалії хочуть засудити третього найдорожчого тренера світу, який пише історію в 36