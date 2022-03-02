Кубок Італії, 1/2 фіналу

Фіорентина – Ювентус – 0:1

Гол: Венуті, 90+2 (аг)

Ювентус приїхав у гості до Фіорентини та відскочив на Артеміо Франкі. У першому таймі туринців взагалі безпросвітно возили. 10:1 за ударами на користь "фіалок". Могли забивати Сапонара та Бірагі, хороший шанс змарнував Бонавентура, Іконе дивом не завершив контратаку голом.

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Ювентусу просто не вдавалося побудувати жодної атаки. Суперники дисципліновано накривали "Стару Синьйору", а багатомільйонний Душан Влаховіч рідко отримував м'яч. У другому таймі з виходом Куадрадо гості заграли активніше, але все одно Фіорентина була гострішою.

Іконе влучив у стійку, потужний удар Бірагі парирував голкіпер. Ювентус відповів парою моментів за участю Влаховіча. Господарі награли на перемогу, а в підсумку взагалі програли. На останніх хвилинах Венуті зрізав м'яч у свої ворота після прострілу Куадрадо. Все вирішиться у матчі-відповіді.