Туринці отримали найбільше покарання у 2006 році. Тоді їх позбавили двох чемпіонських титулів і вигнали в Серію В. Вигоду отримав Інтер, який рішенням федерації оголосили чемпіоном.

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Ювентус неодноразово намагався довести, що всі ті події трактували неправильно і покарання незаслужене. Успіху досягти не вдалося. Новий позов стосується вже не справ "б'янконері", а Інтера.

За інформацією Corriere Torino, туринці подали в суд на FIGC і вимагають 440 мільйонів євро компенсації збитків, яких нібито зазнали. Аргументація базується на тому, що Інтер також скоював правопорушення у сезоні 2005/06, але не просто не був покараний, а й отримав Скудетто в кабінетах. Слухання справи відбудеться 24 жовтня.

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