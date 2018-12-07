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Ювентус побореться з Баварією за Іско

10:49 149 Читать на русском
Ювентус побореться з Баварією за Іско
Іско / Фото ФК Reuters

Хавбек мадридського Реала Іско зацікавив чемпіонів Німеччини та Італії.

Ювентус серйозно націлений на підписанні Іско, на трансфері особисто наполягає наставник туринців Массіміліано Аллегрі, повідомляє Tuttosport.

Іско готовий піти з Реала та обрав Манчестер Сіті для продовження кар'єри

Баварія розглядає Хамеса, як потенційну заміну для Ар'єна Роббена, Франка Рібера та Хамеса Родрігеса, які, ймовірно, покинуть мюнхенський клуб після закінчення сезону.

В поточному сезоні чемпіонату Іспанії Іско провів 10 матчів, в яких відзначився одним голом та двома асистами.

Іско поставив ультиматум Реалу, вимагаючи гарантованого місця у стартовому складі

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