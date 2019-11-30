Ювентус планує пограбування Челсі – дві зірки "пенсіонерів" можуть перебратися в Турин безкоштовно

Туринський Ювентус вивчає можливість підсилення атакувальної лінії команди під час літнього трансферного вікна.

Ювентус може після закінчення сезону посилити фланги атаки, не витративши при цьому грошей. Як повідомляє Calciomercato.com, ряди "б'янконері" можуть поповнити вінгери лондонського Челсі Вілліан та Педро Родрігес.

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Контракти вікових футболістів з "синіми" закінчуються наступного літа, і сторони поки не домовилися про продовження угод. Якщо ситуація не зміниться, то бразилець і іспанець зможуть підписати з італійським Ювентусом попередні контракти вже в січні 2020 року.

У нинішньому сезоні на рахунку 31-річного Вілліана в 12 матчах АПЛ два м'ячі і три гольові передачі. 32-річний Педро Родрігес взяв участь в трьох зустрічах першості, але не записав у свій актив жодної результативної дії.

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