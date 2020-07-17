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Ювентус планує масовий розпродаж – зірки клубу опинились в зоні ризику

14:36 - Читать на русском
Ювентус планує масовий розпродаж – зірки клубу опинились в зоні ризику
Гравці Ювентуса / AP

Ювентус готовий влаштувати масову чистку складу в майбутнє трансферне вікно.

Ювентус готовий розпрощатись із Блезом Матюйді, Маттією Де Шільйо, Самі Хедірою, Даніеле Ругані, Федеріко Бернардескі, Лукою Пеллегріні, Гонсало Ігуаїном та Крістіаном Ромеро, стверджує Tuttosport.

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"Стара синьйора" готова відпустити цих футболістів, щоб омолодити склад. Крім того, в клубі вважають, що зарплата, яка прописана в контрактах у багатьох з них, не відповідає рівню гри цих футболістів.

При цьому, туринці прагнуть зробити і кілька трансферів на підсилення складу – зокрема, підписати Аркадіуша Міліка, Федеріко К'єзу та Ніколу Дзаньйоло.

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