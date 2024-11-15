Лівий захисник Ювентуса Хуан Кабаль, який після літнього переходу з Верони несподівано став гравцем стартового складу, вибув до кінця сезону. Як інформує офіційний сайт "Старої синьйори", колумбієць пошкодив хрестоподібну зв'язку лівого коліна.

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Найближчими днями гравець перенесе операцію. Кабаль отримав травму, перебуваючи в збірній Колумбії під час підготовки до матчів кваліфікації ЧС-2026.

Це вже другий розрив "хрестів" у стані Ювентуса в цьому сезоні. Раніше через аналогічну травму до кінця сезону вибув центральний захисник "б'янконері" Глейсон Бремер.

Хуан зіграв за Юве в 9 матчах у всіх турнірах цього сезону.

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