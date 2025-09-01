Як повідомляє Sky Sports, Ювентус досягли домовленості з РБ Лейпциг щодо трансферу нападника Лоїса Опенди. Сума угоди перевищує 50 мільйонів євро й буде виплачена частинами.

Бельгієць приєднається до Ювентуса спершу на правах оренди за 4 мільйони євро, а далі контракт міститиме обов’язковий викуп за 47 мільйонів. Цей пункт активується автоматично, якщо команда завершить сезон у верхній половині таблиці Серії А. Лейпциг додав також відсоток від майбутнього перепродажу гравця.

Італійці спочатку намагалися підписати Рандаля Коло Муані з ПСЖ, однак перемовини зірвалися через розбіжності щодо умов викупу. Після цього керівництво клубу переключилося на Опенду.

Тим часом РБ Лейпциг уже підготував заміну – німці узгодили трансфер Конрада Хардера зі Спортінга приблизно за 20 мільйонів євро. Гравець найближчим часом має пройти медогляд у Німеччині.

