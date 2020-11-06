Ювентус підпише 18-річного таланта Дженоа
21:40 - Читать на русском
Туринський клуб продовжує підсилюватись молодими гравцями.
18-річний півзахисник Ніколо Ровелла найближчим часом підпише контракт з Ювентусом, повідомляє Calciomercato.
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Юний гравець виступає за Дженоа. До туринського клубу Ніколо повноцінно приєднається вже влітку. У нинішньому сезоні Серії А Ровелла провів 4 матчі, але результативними діями поки не відзначався.
Після 6-ти турів Дженоа розташувалась на 16-й сходинці.
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