Ювентус на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Едона Жегрови. Він поставив підпис під п'ятирічною угодою. Він виступатиме під 11-м номером.

"Стара синьйора" заплатить Ліллі 14,3 млн євро + додаткові витрати в розмірі 1,2 млн євро. Також передбачені бонуси в розмірі до 3 млн євро при досягненні певних спортивних цілей.

Минулого літа Жегрова міг опинитися в Ромі. Столичний клуб розглядав його на заміну Пауло Дибалі, який міг продовжити кар'єру в Саудівській Аравії.

