Ювентус підписав зірку Ліги 1 – Рома хотіла замінити ним Дибалу
Півзахисник Лілля Едон Жегрова продовжить кар'єру в Серії А.
Ювентус на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Едона Жегрови. Він поставив підпис під п'ятирічною угодою. Він виступатиме під 11-м номером.
"Стара синьйора" заплатить Ліллі 14,3 млн євро + додаткові витрати в розмірі 1,2 млн євро. Також передбачені бонуси в розмірі до 3 млн євро при досягненні певних спортивних цілей.
Минулого літа Жегрова міг опинитися в Ромі. Столичний клуб розглядав його на заміну Пауло Дибалі, який міг продовжити кар'єру в Саудівській Аравії.
