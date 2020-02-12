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Ювентус підписав новий контракт з Allianz – на спонсорські кошти можна придбати ще одного Роналду

22:08 162 Читать на русском
Ювентус підписав новий контракт з Allianz – на спонсорські кошти можна придбати ще одного Роналду
Альянц Стедіум / Фото ФК Ювентус

Ювентус не часто витрачає великі суми на гравців, але це не означає, що в клубі не вміють заробляти гроші.

Ювентус продовжив співпрацю зі страховою компанією Allianz до 2030 року, за що туринці отримають додатково 103 млн євро, повідомляє офіційний сайт клубу. Варто відзначити, що перехід Кріштіану Роналду з Реала обійшовся Юве трохи дорожче – близько 117 млн євро.

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Домашня арена "Старої Синьйори" зберігатиме назву корпорації. Також логотип компанії буде зображений на екіпіруванні гравців.

Нагадаємо, після 23-х турів чемпіонату Італії Ювентус розташувався на 2-й сходинці, поступаючись Інтеру лише за додатковими показниками.

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Теги
Ювентус Стедіум Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія
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