Деніс Закарія офіційно став футболістом Ювентуса, повідомляє сайт Борусії Менхенгладбах.

Тоттенхем підсилився одразу двома гравцями Ювентуса

25-річний півзахисник підписав угоду з туринцями до літа 2026-го. Німецький клуб отримав за Деніса всього 4,5 млн євро, адже його контракт завершувався 30 червня.

У нинішньому сезоні Закарія провів 18 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом. Після 23-х турів Серії А Ювентус розташувався на 5-й сходинці.

Трансферний дедлайн, зима 2022: провал Барси з Обамеянгом, активізація Ювентуса, дует гравців збірної України в АПЛ