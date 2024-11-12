Кабаль повертається до Італії з Колумбії, куди вирушив, щоб зіграти в матчах кваліфікації до ЧС-2026 проти Уругваю та Еквадору. Як інформує журналіст Gazzetta dello Sport Джованні Албанезе, Ювентус має намір провести додаткові медичні тести, щоб визначити ступінь пошкодження гравця.

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Повідомляється, що медики "Старої синьйори" підозрюють, що Хуан травмував хрестоподібну зв'язку. Якщо цей діагноз підтвердиться, Кабаль стане другим гравцем Ювентуса з цим діагнозом. Раніше через аналогічну травму до кінця сезону вибув центральний захисник "б'янконері" Глейсон Бремер.

Кабаль є гравцем стартового складу Ювентуса. Він зіграв за команду в 9 матчах у всіх турнірах.

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