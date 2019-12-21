Ювентус підготував особливу форму до Суперкубка Італії

Туринський Ювентус перед матчем за Суперкубок Італії проти римського Лаціо презентував спеціальний варіант екіпірування.

"Стара синьйора" підготувала унікальну форму до поєдинку в Ер-Ріяді, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Особливий варіант екіпірування буде в традиційно біло-чорних барвах, проте з родзинками. Зокрема, прізвища гравців будуть вказані арабською мовою. Також номера на футболках будуть прикрашені арабською в'яззю. Нову форму туринці розробили в співпраці з арабським художником Шакером Кашгарі.

Поєдинок за Суперкубок Італії проти римського Лаціо відбудеться у неділю, 22 грудня. Початок матчу о 18:45.

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