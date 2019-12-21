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Ювентус підготував особливу форму до Суперкубка Італії

12:26 423 Читать на русском
Ювентус підготував особливу форму до Суперкубка Італії
Ювентус підготував особливу форму до Суперкубка Італії

Туринський Ювентус перед матчем за Суперкубок Італії проти римського Лаціо презентував спеціальний варіант екіпірування.

"Стара синьйора" підготувала унікальну форму до поєдинку в Ер-Ріяді, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Особливий варіант екіпірування буде в традиційно біло-чорних барвах, проте з родзинками. Зокрема, прізвища гравців будуть вказані арабською мовою. Також номера на футболках будуть прикрашені арабською в'яззю. Нову форму туринці розробили в співпраці з арабським художником Шакером Кашгарі.

Поєдинок за Суперкубок Італії проти римського Лаціо відбудеться у неділю, 22 грудня. Початок матчу о 18:45.

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Теги
Італія Ювентус Ювентус Суперкубок Італії Футбольна форма
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