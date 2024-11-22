Ювентус має переповнений лазарет перед одним з найважливіших відрізків сезону.

Головний тренер туринців Тьягу Мотта повідомив, що 7 гравців пропустять матч 13-го туру Серії А проти Мілана.

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Найсвіжішою і найболючішою стала втрата найкращого бомбардира Душана Влаховіча, який зазнав м'язової травми у збірній Сербії. Поза грою також Аркадіуш Мілік, тому Ювентус залишився без чистих центрфорвардів. Інші 5 прізвищ у лазареті "Старої синьйори" – Глейсон Бремер, Ніко Гонсалес, Дуглас Луїс, Хуан Кабаль та Васіліє Аджіч.

Додамо, що матч Мілан – Ювентус відбудеться 23 листопада, стартовий свисток о 19:00. 27-го числа команда Мотти гостюватиме на полі Астон Вілли в рамках 5-го туру ЛЧ.

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