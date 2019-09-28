Ювентус переміг СПАЛ і очолив турнірну таблицю чемпіонату: 6-й тур Серії А, матчі суботи

В рамках 6-го туру чемпіонату Італії відбулось кілька поєдинків. Рахунки та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2019/20, 6-й тур

Ювентус – СПАЛ – 2:0

Голи: П'яніч, 45, Роналду, 78

Сампдорія – Інтер – матч розпочнеться о 19:00

Сассуоло – Аталанта – матч розпочнеться о 21:45

Буффон перевершив рекорд легендарного Мальдіні за кількістю зіграних матчів на клубному рівні

Чемпіон Італії приймав на своєму полі аутсайдера чемпіонату – СПАЛ. Туринці відставали від Інтера, який посідає першу сходинку, на два очка і планували підійти до очної зустрічі з міланською командою, що відбудеться у наступному турі, з максимальним результатом.

Весь перший тайм господарі буквально провисіли на воротах суперника, однак оборона СПАЛу працювала на останньому диханні на відбій. В кінці першого тайму "стара синьойора" втратила два супершанси: спочатку Етріт Беріша продемонстрував фантастичну реакцію і в неймовірному стрибку відбив круглого після удару Аарона Ремзі, а вже за мить Кріштіану Роналду вимотав оборону суперника і відкинув під удар партнеру – захисники винесли круглого з лінії воріт. Зрештою на 45-й хвилині Міралем П'яніч після передачі Самі Хедіри в дотик пробив під ліву стійку воріт і відкрив рахунок у матчі.

По перерві туринці продовжили нарощувати свою перевагу і на 78-й хвилині Роналду після довгої навісної передачі Пауло Дибали відправив м'яч у правий нижній кут воріт. СПАЛ намагався бодай скоротити рахунок, однак не представив достатньо аргументів у вигляді влучних пострілів у ворота Буффона. На передостанній хвилині матчу міг забивати Дибала – здійснивши індивідуальний прохід до лінії штрафного майданчика він завдав удару, після якого м'яч пролетів у кількох сантиметрах від лівої стійки! Дублем не судилось відзначитись і Роналду – на четвертій доданій до матчу хвилині голкіпер гостей врятував свою команду від розгрому.

Перемога принесла Ювентусу 16 очок і першу сходинку у турнірній таблиці, СПАЛ з 3 балами залишився передостаннім.

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