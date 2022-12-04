Сьогодні з'явилась інформація, що Ювентус має виплатити 19,9 млн євро. Це сума заборгованості по зарплаті, коли футбольні змагання взяли паузу через пандемію коронавірусу, а клуби намагались зменшити економічні навантаження.

Роналду вимагає майже 20 млн від Ювентуса

"Наскільки мені відомо, у нас немає боргів перед Роналду", – наводить слова Аррівабене Football-Italia. Втім, генеральному директору Юве пригадали перехоплені телефонні розмови влітку минулого року, коли Мауріціо говорив, начебто клуб має борги перед португальцем.

"Напевно, мова йшла про зарплату, яка була призупинена під час пандемії та виплачена потім. Наскільки я пам’ятаю, предметом обговорення були місячні зарплати за серпень та вересень 2021 року", – відповів Аррівабене.

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