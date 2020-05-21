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Ювентус отримав результати щодо тестування гравців на коронавірус

19:17 70 Читать на русском
Ювентус отримав результати щодо тестування гравців на коронавірус
Пауло Дибала та Кріштіану Роналду / Фото ФК Ювентус

У Турині провели масове тестування футболістів "Старої Синьйори".

Гравці Ювентуса здали аналізи на наявність коронавірусу, повідомляє офіційний сайт клубу.

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За результати тестування всі футболісти туринського клубу здорові. Це дозволить команді найближчим часом розпочати повноцінні тренування. Наразі гравці займаються на базі клубу невеликими групами.

За попередньою інформацією, Серія А має намір відновити розіграш чемпіонату з 20 червня.

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Теги
Італія Ювентус Ювентус коронавірус
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