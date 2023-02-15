Керівництво туринського клубу хоче, щоб команда потрапила в Лігу чемпіонів за допомогою виграшу Ліги Європи.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі отримав нове завдання на сезон 2022/23. Як інформує Gazzetta dello Sport, тепер пріоритетом "старої синьйори" стала перемога в Лізі Європи.

Ювентус визначився із завданнями на завершальну частину сезону

Керівництво клубу вважає, що це – оптимальна можливість гарантувати команді участь у Лізі чемпіонів на наступний сезон. Переможець Ліги Європи отримає пряму путівку в груповий етап ЛЧ-2023/24.

Раніше з Ювентуса зняли 15 очок у чемпіонаті Італії через фінансові махінації клубу на трансферних ринках. Зараз "бьянконері" посідають дев'яте місце в турнірній таблиці Серії А.

У раунді плей-офф Ліги Європи Ювентус зіграє з Нантом. Перший матч відбудеться в четвер, 16 лютого.

Раніше в завдання Ювентуса на цей сезон входило місце в першій четвірці Серії А, перемога в Кубку Італії та вихід у фінал Ліги Європи.

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