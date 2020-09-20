"Ювентусу потрібен центральний нападник. Суареса можна виключити з цього списку, тому що він зможе отримати паспорт лише після дедлайну трансферного вікна і того моменту, коли ми можемо відправити заявку гравців для участі в Лізі чемпіонів.

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Ми оцінювали варіант Суареса, коли він був нам запропонований. Луїс перебував в процесі отримання італійського громадянства, тому ми оцінили можливість його реєстрації в конкретний час. Це неможливо, тому він ніколи не був по-справжньому близький до переходу", – наводить слова Паратічі Football Italia.

Водночас, авторитетний журналіст Фабріціо Романо повідомив, що на уругвайця серйозно націлений мадридський Атлетіко. Для цього переходу Луїсу залишилося лише розірвати свій контракт з Барселоною. Очікується, що з цим проблем не виникне, адже Рональд Куман відверто не розраховує на Суареса.

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