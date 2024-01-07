"Стара синьйора" подавала апеляцію у справі щодо корупційного скандалу "Кальчополі", через який Ювентус втратив чемпіонство сезону 2005/06.

Ювентус вимагав у Федерації футболу Італії компенсувати 443 млн євро за присудження чемпіонства 2005/06 Інтеру. Судова справа триває ще з 7 листопада 2011 року, повідомляє Calcio E Finanza.

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Після кількох апеляцій Ювентус звернувся до Державної ради. Остаточно розгляд справи завершився у жовтні 2023 року. Попри це, "Стара синьйора" вимагала компенсацію судових витрат, але, згідно з італійськими законами, покривати їх має саме та сторона, яка подавала апеляцію.

Таким чином, Ювентус повинен сплатити ще по 5 млн євро кожній зі сторін, до якої позивався – Інтера та Федерації футболу Італії. Нагадаємо, що "Кальчополі" – корупційний скандал в італійському футболі у 2006 році, коли було доведено "роботу" Ювентуса з арбітрами.

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