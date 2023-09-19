Спортивний суд Італії оштрафував Ювентус на 2 тисячі євро, інформує інсайдер Мірко Ніколіно. Згідно з джерелом, шанувальники "Старої синьйори" скандували образливі висловлювання на адресу колишнього головного тренера своєї команди Мауріціо Саррі. Ця подія сталася на 36-й хвилині матчу з Лаціо.

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Після цього матчу 4-го туру Серії А Саррі відмовився спілкуватися з пресою через претензії до суддівства. Тренер "орлів" вважав, що суддівська бригада "вбила" його команду в Турині. Пізніше записи з додаткових камер підтвердили, що третій гол Ювентуса у ворота римлян був забитий за правилами.

Нагадаємо, що Саррі тренував Ювентус протягом одного сезону 2019/20, у якому привів команду до золотих медалей. Однак стиль гри та конфлікти в роздягальні не переконали керівництво в спроможності тренера, і Мауріціо був звільнений.

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