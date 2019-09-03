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Ювентус орендував гравця з Північної Кореї

07:30 410 Читать на русском
Ювентус орендував гравця з Північної Кореї
Хан Кван Сон / ФК Ювентус

Ювентус поповнив свій склад нападником Хан Кван Соном з найзакритішої країни світу.

Ювентус на своєму офіційному сайті оголосив про річну оренду форварда Кальярі Хан Кван Сона. 20-річний гравець виступатиме за молодіжну команду "б'янконері".

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Раніше була інформація, що "россоблу" отримають за нападника 5 млн євро. Раніше двічі грав на правах оренди в Перуджі.

Хан Кван Сон є уродженцем Північної Кореї – найзакритішої країни світу. Найвідомішим футболістом з цієї держави, що виступає за кордоном, є нападник Чон Те Се. Зокрема, він встиг пограти у складі Бохума та Кельна.

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