Ювентус орендував гравця з Північної Кореї

Ювентус поповнив свій склад нападником Хан Кван Соном з найзакритішої країни світу.

Ювентус на своєму офіційному сайті оголосив про річну оренду форварда Кальярі Хан Кван Сона. 20-річний гравець виступатиме за молодіжну команду "б'янконері".

Ювентус відмовився продавати Де Шільйо у ПСЖ

Раніше була інформація, що "россоблу" отримають за нападника 5 млн євро. Раніше двічі грав на правах оренди в Перуджі.

Хан Кван Сон є уродженцем Північної Кореї – найзакритішої країни світу. Найвідомішим футболістом з цієї держави, що виступає за кордоном, є нападник Чон Те Се. Зокрема, він встиг пограти у складі Бохума та Кельна.

Ліверпульський конфлікт, Бейл рятує дупу Зідана, "містер справедливість" Кулібалі, дивні дербі – топ-10 моментів вікенду